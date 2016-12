Innovativster Kopf im Personalmarketing mit Social Media gekürt

25.05.2011 | Personalszene

Zum ersten Mal wurde der Award "Social Media Personalmarketing Innovator" am 19. Mai auf der Social Media Personalmarketing (SMP) Conference in Kerpen verliehen. Den Preis als SMP Best Innovator 2010 hat Gero Hesse, Mitglied der Geschäftsleitung der Medienfabrik Gütersloh, erhalten.

Hesse gehört zu den ersten der Stunde, die das Thema Social Media im Personalbereich engagiert vorangetrieben haben. Bekannt ist er nicht zuletzt auch durch seinen Weblog "Saatkorn", seine Aufbauarbeit bei Bertelsmann, wo er lange Zeit für den HR-Bereich verantwortlich war, sowie seine zahlreichen Vorträge, mit denen er Personaler für dieses Thema gewinnen möchte.

Neben ihm wurden auch Stephan Grabmeier und Michael Picard mit dem Award "Social Media Personalmarketing Innovator" ausgezeichnet. Grabmeier wurde vor allem für sein Engagement im Bereich Enterprise 2.0 geehrt, durch das er die Unternehmenskultur der Deutschen Telekom entscheidend präge.

Picard steht für die erfolgreiche Implementierung von Social Media Maßnahmen in Recruiting-Prozessen bei Otto. Das Versandhaus setzt auf viele Kanäle und eine große Experimentierfreude im Blick auf neue Angebote, wie zum Beispiel das YouTube-Video "Das fliegende Vorstellungsgespräch" (Das Personalmagazin berichtete darüber in Ausgabe 03/2010. Zum Artikel)

Über die Auszeichnung

Der Preis wurde von Humancaps Media, Westpress und W&V ins Leben gerufen und soll von nun an jährlich verliehen werden. Gewürdigt werden Persönlichkeiten, die Social Media im Personalmarketing maßgeblich vorantreiben und dem Markt immer wieder wichtige Impulse geben. Darüber hinaus soll es auch darum gehen, anderen ein Beispiel zu geben und sie zu ermutigen, das Thema anzupacken.

Die diesjährige Fachjury bestand aus Jochen Mai, Betreiber des Blogs Karrierebibel, Raoul Fischer, W&V-Autor, Christian Hagedorn, Geschäftsführer Westpress Werbeagentur, Professor Martin Grothe, Complexium und Lutz Altmann, Geschäftsführer Humancaps Consulting.