Ilka Sauer wechselt zu DDB Tribal

31.01.2012 | Personalszene

Mit Wirkung zum 1. März verstärkt Ilka Sauer als Director People Development die Geschäftsleitung der Agenturgruppe DDB Tribal. In ihrer neuen Funktion wird sie die Personalentwicklung an allen deutschen Standorten sowie Wien verantworten.

Sauer arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Human Resources, davon 15 Jahre in Agenturen. Seit 2008 ist sie Director Human Resources bei BBDO Proximity, zuvor war sie bereits fünf Jahre lang bei Uniplan in gleicher Position beschäftigt. "Ilka Sauer verbindet hohe strategische Kompetenz mit Expertise in Rekrutierung und Personalentwicklung – auch im Bereich Digital. Sie wird unsere Arbeitgebermarke strategisch weiterentwickeln", sagt Alina Kessel, Chief Executive Officer der DDB Tribal Group.