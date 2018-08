Pokémon Go war, das kann man jetzt schon sicher sagen, der Hype des Jahres. Zwar ist die ganz große Begeisterung mittlerweile erwartungsgemäß abgeflaut, aber nicht zuletzt Apples neue Apple Watch, die mit speziellen Pokémon Go-Funktionen ausgestattet wurde, zeigt, dass da noch einiges kommen wird. Weiter

Was gibt's Neues auf dem E-Learning-Markt? Unsere E-Learning-Expertin Gudrun Porath analysiert in ihrer Kolumne den Markt. Heute: Die Vorteile des Lernen mittels "Augmented Reality" und wie der Hype um "Pokémon Go" neuen Schwung für diesen Bereich der Weiterbildung bringen kann. Weiter