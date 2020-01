HR-Fachmessen, Kongresse zu Themen wie BAV, Gesundheit oder Zeitarbeit und viele Events mit Festivalcharakter oder abendlicher Gala: Das Jahr 2020 wartet mit zahlreichen informativen und kommunikativen Terminen für Personaler auf. Ein Überblick über die wichtigsten HR-Events 2020.

HR-Fachmessen, Kongresse zu Themen wie BAV, Gesundheit oder Zeitarbeit und viele Events mit Festivalcharakter oder abendlicher Gala: Das Jahr 2020 wartet mit zahlreichen informativen und kommunikativen Terminen für Personaler auf. Ein Überblick über die wichtigsten HR-Events 2020.

Das Veranstaltungsjahr 2020 startet mit der digitalen Bildungsmesse Learntec vom 28. bis 30. Januar in Karlsruhe. Auf der Fachmesse zeigen Anbieter die neuesten Lerntrends, unter anderem zum digitalen Lernen im Beruf. Auf dem begleitenden Kongress diskutieren Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft aktuelle Fragestellungen und stellen Lösungswege vor.

Betriebliche Gesundheit und Altersversorgung

Weiter geht es am 6. und 7. Februar mit der Konferenz Betriebliches Gesundheitsmanagement 2020 in München, die sich unter anderem mit den Themen Stress und Burnout, Regeneration und Ernährung, Betriebliches Eingliederungsmanagement und psychische Gefährdungsbeurteilung beschäftigt.

Gesundheit steht auch im Mittelpunkt der Corporate Health Convention am 12. und 13. März 2020 in Stuttgart. Parallel zur Messe Zukunft Personal Süd zeigen Anbieter aus Beratung und Prävention, von Diagnostiklösungen, Fitnesskonzepten und Büroausstattungen ihre Produkte und Dienstleistungen. Im Oktober folgt der MCC Kongress Betriebliches Gesundheitsmanagement in Köln.

Auch der betrieblichen Altersversorgung sind mehrere Termine im Veranstaltungsjahr 2020 gewidmet: Los geht es am 10. und 11. März mit dem Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2020 in Berlin. Vom 17. bis 19. März folgt die Handelsblatt Jahrestagung "Betriebliche Altersversorgung 2020", ebenfalls in Berlin.

Festivals und Events für Recruiter

Die Personalgewinnung bleibt ein wichtiges Thema in HR. Gezielte Informationen rund um die Themenbereiche Recruiting, Employer Branding und Personalmarketing bietet die Talent-Pro am 25. und 26. März 2020 in München. Als "Expofestival" verbindet sie Messe- und Vortragsprogramm mit zahlreichen Extras und Eventcharakter.

Das Recruiting Community Festival öffnet am 6. und 7. Mai 2020 in Köln seine Pforten. Aus dem traditionellen Recruiting Convent ist durch die Umbenennung und Erweiterung des Programms um Themen, die über den HR-Tellerrand hinausgehen, sowie um Musik- und Festivalelemente ein Event geworden, das sich stärker auch an die jüngeren Professionals richtet.

HR-Fachmessen und -Konferenzen

Die Fachmesse Zukunft Personal Nord findet am 21. und 22. April 2020 in Hamburg statt. Am 12. und 13. Mai folgt die Zukunft Personal Süd in Stuttgart. Und im September (15. bis 17. September) treffen sich Personaler und HR-Anbieter zur Zukunft Personal Europe in Köln.

Noch internationaler wird es am 20. und 21. Oktober 2020 in Paris. Hier findet die Unleash World Conference statt. Auch München wird im Oktober zur Messestadt: Am 21. und 22. Oktober öffnet die Personalmesse München ihre Pforten.

Hohe Besucherzahlen verzeichnet traditionell der Personalmanagementkongress in Berlin. In diesem Jahr richtet der Bundesverband der Personalmanager (BPM) sein Jahresevent mit Gala-Abend am 23. und 24. Juni aus.

New Work und New Thinking

Agile HR-Arbeit steht im Mittelpunkt der Agile HR Conference 2020 am 29. und 30. April in Köln. Ebenfalls in Köln findet das Next Act 2020 from Dome to Dome statt, ein sogenanntes "Nicht-Event" für die digitale Transformation, das vom 25. bis 27. Mai neue HR-Dimensionen realisieren will.

Der Termin der New Work Experience hat sich im Jahresverlauf etwas nach hinten verschoben und liegt nun auf dem 10. Juni 2020, die Location Elbphilharmonie in Hamburg bleibt bestehen. Gleich im Anschluss, am 11. und 12. Juni, findet die Konferenz New Work Future der Ministry Group statt, ebenfalls in Hamburg.

Der Human Work/s Summit will den Menschen in das Zentrum der neuen digitalen Arbeitswelt stellen. Im Jahr 2020 findet er am 26. September in Köln statt. Zwei Monate später, am 26. November 2020, geht die Work Awesome Konferenz in Berlin an den Start.

Kleine und spezialisierte HR-Veranstaltungen

Eine familiäre Atmosphäre und die Nähe von Wissenschaft und HR zeichnen den St.Galler Leadership-Tag (inklusive Nacht) aus, der über 24 Stunden – vom 18. bis 19. März 2020 – geht. Führungsthemen und strategische HR-Fragestellungen werden ebenfalls auf der Kienbaum People Convention 2020 behandelt. Diese findet am 14. Mai in Köln statt. Einen Monat später, am 12. Juni 2020, folgt das Hoffest bei HRpepper in Berlin.

Arbeitsrechtsthemen stehen im Mittelpunkt der Frühjahrstagung "Deutscher Arbeitsrechtstag" der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht am 6. und 7. März 2020 in Baden-Baden. Die DGFP-Jahrestagung Arbeitsrecht im Unternehmen folgt am 18. Juni in Frankfurt am Main. Im September (11. und 12. September) findet die Herbsttagung "Deutscher Arbeitsrechtstag" in Berlin statt.

Darüber hinaus wartete das Veranstaltungsjahr 2020 mit zwei Zeitarbeitskonferenzen auf, die auch für den HR-Bereich von Interesse sind: Der IGZ Bundeskongress Zeitarbeit wird am 25. März 2020 in Hannover veranstaltet. Der Termin des BAP Arbeitgebertags Zeitarbeit ist am 18. Juni 2020 in Berlin.





Einen Terminkalender mit einer Übersicht über die wichtigsten HR-Events 2020 finden Sie im Personalmagazin 1/2020. Lesen Sie die gesamte Ausgabe auch in der Personalmagazin-App.