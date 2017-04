HR-Startups gehen wieder auf Tour

27.04.2017 | HR Innovation Roadshow 2017

Die HR Innovation Roadshow macht 2017 voraussichtlich in acht deutschen Städten halt.

Bild: www.hr-roadshow.de

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wir die HR Innovation Roadshow auch 2017 wieder quer durch Deutschlands unterwegs sein, um HR-Startups und Personaler zusammenzubringen. Die erste Station findet am 19. Mai in Leipzig statt.

Die HR Innovation Roadshow ist als Kooperationsprojekt der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) und des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. (Startup-Verband) im vergangenen Jahr mit großem Erfolg in ganz Deutschland auf Tour gegangen. (Lesen Sie hier den Veranstaltungsbericht zur Roadshow-Station in Frankfurt). Die Veranstaltungen sind als Plattform für den Austausch zwischen erfahrenen Personalern und dynamischen Startups gedacht. Über 600 Personaler und 25 HR-Startups haben die Roadshow 2016 aktiv mitgestaltet. Nach dem positiven Fazit im vergangenen Jahr geht die HR Innovation Roadshow auch 2017 weiter.

HR-Startups präsentieren Konzepte, Lösungen, Innovationen

Das Format der HR Innovation Roadshow beruht auf kurzen Pitches, in denen jedes Startup innerhalb weniger Minuten die eigene Idee vorstellt. Jeder Pitch soll Appetit auf den weiteren Austausch machen. Im Plenum, in den Pausen, aber auch nach der Tour gibt es Gelegenheit für Fragen und genauere Erläuterungen. Die HR Innovation Roadshow ist damit ein Dialog-Format, das auf die Kombination aus kurzen Impulsen und intensiven Gesprächen setzt. Genau diesen Austausch zwischen Startups und etablierten Unternehmen braucht es nach Auskunft aller Teilnehmer im Zeitalter der Digitalisierung noch viel umfassender.

Austausch und Dialog zwischen etablierten Personalern und Startups

„Als DGFP engagieren wir uns seit vier Jahren intensiv für die Zusammenarbeit zwischen HR und HR-Startups", erläutert DGFP-Vorsitzende Katharina Heuer. "Das Interesse ist auf beiden Seiten groß, zumal einige Kooperationsprojekte – beispielsweise im Bereich People Analytics – mittlerweile sehr erfolgreich umgesetzt sind. Wir freuen uns daher auf die nächsten Stationen der HR Innovation Roadshow 2017.“

Die Stationen der HR Innovation Roadshow 2017

Die erste Station wird am 19. Mai in Leipzig stattfinden. An weiteren Terminen macht die HR Innovation Roadshow in folgenden Städten halt:

24. Mai 2017, München

03. Juli 2017, Düsseldorf

05. Juli 2017, Hamburg

12. Juli 2017, Stuttgart

6. September 2017, Frankfurt

10. Oktober 2017, Berlin

24. Oktober 2017, Köln

Weitere Informationen zum Ablauf und die Möglichkeit zur Anmeldung für die HR Innovation Roadshow finden Sie unter www.hr-roadshow.de