Für B&B Hotels nehmen Oliver Goslich, Director of Sales & Maketing, und Frau Ann-Luise Sterl, Area Manager Nord-Ost, den Preis entgegen. Bild: TOP JOB

85 mittelständische Unternehmen wurden Anfang 2018 für ihre vorbildlichen Arbeitgeberqualitäten mit dem Top-Job-Siegel ausgezeichnet. Mit dabei waren auch zwei Repräsentanten der Hotellerie.

Es sind dies das „Best Western Plus Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum“ in Wiesloch und die Hotelkette „B&B Hotels“ mit Sitz in Hochheim am Main. In der Größenklasse bis 250 Mitarbeiter belegte das Palatin den dritten Platz. Die Begründung: Den Mitarbeitern werde von Beginn an auf Augenhöhe begegnet, es gäbe sehr gute berufliche Perspektiven und die Arbeitszufriedenheit sei hoch. Die B&B Hotels wurden geehrt, weil anspruchsvolle Aufgaben mit Firmenevents und Teambuilding-Maßnahmen begleitet würden. Neuerdings wird B&B auch als Ausbildungsbetrieb aktiv, um kompetenten Nachwuchs zu gewinnen. Alle ausgezeichneten Unternehmen sind unter www.top-arbeitgeber.de zu finden.