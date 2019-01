Holger Hohrein wird neuer Personalvorstand bei Comdirect

Zum 1. Oktober wird Holger Hohrein neues Vorstandsmitglied der Comdirect Bank AG mit Hauptsitz in Quickborn. Er folgt auf den bisherigen Finanz- und Personalvorstand Christian Diekmann, der sein Mandat zum 30. September niederlegt.

Diekmann (47) war rund fünf Jahre Finanzvorstand der Comdirect Bank, seit 2012 auch deren Personalvorstand. Hohrein (41) ist seit dem Jahr 2008 Bereichsleiter der Bank mit der Verantwortung für Finanzen, Controlling und Risikomanagement. Zuvor war er neun Jahre Unternehmensberater bei McKinsey and Company.

Neben Finanzen, Controlling und Risikomanagement wird Hohrein ab Oktober die Bereiche Personal, Business Development, Compliance und& Geldwäscheprävention sowie das "Business to Business"-Geschäft verantworten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass er Vorsitzender des Aufsichtsrats der European Bank for Financial Services GmbH (Ebase) wird, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Comdirect Bank AG.