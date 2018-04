Markus Klein-Gunnewyk Bild: FABIO GLOOR

Markus Klein-Gunnewyk ist seit Kurzem stellvertretender Geschäftsführer bei Hohner Musikinstrumente. Er ist unter anderen für den Bereich Personal zuständig. Außerdem wurde ihm die Verantwortung als CFO der Hohner-Gruppe übertragen.

Die Hohner-Gruppe hat erstmals einen CFO ernannt. Bisher war Clayman Bruce Edwards alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens.

Klein-Gunnewyk berichtet an die Vorstände Clayman Bruce Edwards und Stefan Althoff. Er kommt von Elma Electronic, wo er stellvertretender Geschäftsführer und CFO war. Zuvor war er Unternehmensangaben zufolge viele Jahre als CFO und Geschäftsführer in mittelständischen produzierenden Unternehmen in Europa tätig. Bei Hohner ist er neben dem Personal-Ressort auch für die Bereiche Finanzen, IT, Einkauf und Compliance zuständig.