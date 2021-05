Hybrid ist und wird die neue Wirklichkeit sein. Das Hoffest 2021 bei HR Pepper beschäftigt sich mit der Herausforderung des "Hybriden". Impulse dazu kommen unter anderem von Sascha Lobo und Janina Kugel. Das Programm wird am 11. Juni 2021 digital aus dem "schönsten Hinterhof Berlins" übertragen.

Unternehmen entwickeln hybride Organisations- und Führungsmodelle. Sie etablieren eine hybride Personalarbeit und Lernformate. Arbeitsorte und -welten werden hybrid und stellen das klassische Büro infrage. Auch HR-Veranstaltungen werden hybrid durchgeführt. Das gilt auch für das mittlerweile siebte Hoffest bei HR Pepper, das am 11. Juni 2021 digital, live und zeitversetzt aus dem Hof von HR Pepper Management Consultants in Berlin übertragen wird.

Die Programmpunkte des Hoffestes bei HR Pepper

"Glück auf! Zukunft. Schluss mit mütend", lautet das Motto der Konferenz, in das HR-Pepper-Geschäftsführer Dr. Matthias Meifert einführt. Die anschließende Keynote hält Autor und Strategieberater Sascha Lobo zum Thema "Die pandemische Gesellschaft – wie Corona die digitale Transformation radikalisiert und beschleunigt." Es folgt der Talk "Vorwärts in die Zukunft – wie sieht sie aus, die hybride Organisation?", an dem Dr. Karoline von Kretschmann vom Hotel Europäischer Hof Heidelberg und Dr. Bettina Volkens, früheres Vorstandsmitglied der Deutschen Lufthansa, teilnehmen.

Nach diesen Programmpunkten, die live aus dem Hof gestreamt werden, folgen vier interaktive Break Out Sessions, die sich mit Leadership-Profilen, dem kulturellen Wandel und hybridem Lernen, Vertrauen in die HR-IT und dem "New Normal" beschäftigen.

Zurück im Hof geht es in einem Talk um die Fragestellung: "Give me a reason to come back to an office – wie müssen moderne Arbeitsorte gestaltet sein?" Und vor dem ebenfalls live gestreamten Fazit "Hybrid? Hat das Zukunft? Oder kann das weg?", berichtet die frühere Siemens-Personalvorständin Janina Kugel in einem aufgezeichneten Interview über ihr Buch "It’s Now" (eine Buchkritik zu Kugels Buch finden Sie hier).

Hybrides Netzwerken und gestreamte Live-Musik

Die Veranstalter des Hoffests haben zudem hybride Möglichkeiten des Netzwerkens, Live-Musik und kleine kulinarische Köstlichkeiten angekündigt. Jeder angemeldete Teilnehmende erhält ein "Pepper-Paket", das unter anderem das neue Buch von Kugel enthält. Darüber hinaus wird mit einem Teil der Einnahmen die Initiative "Rettet die Clubs" unterstützt. "Damit am Ende des Corona-Tunnels auch dort wieder gefeiert wird", so die Veranstalter.





Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von HR Pepper, zu der Sie hier gelangen. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben.





