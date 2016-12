14.10.2011 | Personalszene

Professor Bernd Helbich wurde kürzlich auf die Teilzeitprofessur "Personalmanagement und Personalführung" an den Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der FH Bielefeld berufen. Seine bisherige leitende Tätigkeit bei der Personalentwicklungsgesellschaft "Mach 2" wird er fortführen.

Helbich wird die Lehrgebiete "Personalwirtschaft" und "Personalführung" in den Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie vertreten. Die Professur im Umfang einer halben Stelle ist auf fünf Jahre befristet.

Der gelernte Maschinenschlosser hatte zunächst an der Hochschule OWL sein Ingenieur-Diplom im Studiengang Produktionstechnik abgelegt. Dann wechselte er zum Soziologiestudium an die Universität Bielefeld und beschäftigte sich insbesondere mit "Organisation und Personalwesen". Nach bestandenem Diplom folgte eine langjährige Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter in Modellversuchen zur beruflichen Bildung an der Sozialforschungsstelle Dortmund. Mit einer Dissertation über "Arbeitsstrukturierung und Qualifizierung in der Stahlindustrie" wurde er promoviert.

Seit 1993 ist Helbich mit dem Aufbau und der Leitung des Verbundes "Mach 2 Personalentwicklung" in Herford betraut. Nebenberuflich war er als Dozent unter anderem an der FH Bielefeld für die Themenbereiche "Personalentwicklung", "Netzwerke", "Komplexitätsmanagement" tätig.