Die gesündesten Unternehmen Deutschlands wurden ausgezeichnet: Zum fünften Mal haben EuPD Research Sustainable Management, Tüv Süd und das "Handelsblatt" den Corporate Health Award an Unternehmen verliehen, die eine Vorbildfunktion im betrieblichen Gesundheitsmanagement haben.

Mit dem Corporate Health Award wollen die Initiatoren in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen in betriebliche Gesundheitssysteme bestärken. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Initiative Neue Qualität der Arbeit (Inqa) haben die Schirmherrschaft für den Award übernommen.



Mittelstand holt auf

Insgesamt hatten sich 323 Unternehmen in den zehn Kategorien beworben. Dabei kamen rund ein Drittel der Bewerber aus dem Mittelstand - ein deutliches Zeichen, dass das Thema "Betriebliches Gesundheitsmanagement" längst nicht mehr ein Thema alleine für Großunternehmen ist. Die im Bereich Mittelstand ausgezeichnete Unternehmensgruppe Neumüller erhielt nach Begründung der Expertenjury den Corporate Health Award 2013 für ihre stringente Zielorientierung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und dessen konsequente kennzahlenbasierte Verfolgung.

Die Preisträger des Corporate Health Award 2013 sind: Berliner Wasserbetriebe AöR , im Bereich Öffentliche Verwaltung

, im Bereich Öffentliche Verwaltung SAP Global Health Management , im Bereich Dienstleistung/IT/Kommunikation

, im Bereich Dienstleistung/IT/Kommunikation Unilever Deutschland GmbH , im Bereich Konsumgüter/Elektrotechnik/Kleinteilproduktion

, im Bereich Konsumgüter/Elektrotechnik/Kleinteilproduktion Stadtwerke Osnabrück AG , im Bereich Energie-/Wasserwirtschaft

, im Bereich Energie-/Wasserwirtschaft Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG , im Bereich Chemie/Pharma

, im Bereich Chemie/Pharma MAN Truck & Bus AG, Werk Salzgitter , im Bereich Maschinenbau/Schwerindustrie

, im Bereich Maschinenbau/Schwerindustrie Deutsche Post DHL , im Bereich Verkehr/Handel/Logistik

, im Bereich Verkehr/Handel/Logistik Gothaer Versicherungen , im Bereich Finanzen/Versicherungen

, im Bereich Finanzen/Versicherungen Alexianer Krefeld GmbH , im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen

, im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen Neumüller Unternehmensgruppe, im Bereich Mittelstand Der Sonderpreis "Gesunde Hochschule" ging an die Universität Bielefeld.





Beispielhafte Unternehmen aus zehn Branchen

Die Bekanntgabe der Sieger und die feierliche Verleihung des Preises fand am 20. November im Anschluss an Workshops und eine ganztägige Fachkonferenz zum Thema "Betriebliches Gesundheitsmanagement" im Steigenberger Frankfurter Hof statt.

Weitere Informationen zum Award www.corporatehealthaward.de