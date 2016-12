05.08.2011 | Personalszene

Mit Wirkung zum 1. August hat Fridtjof Helemann den Vorsitz der Geschäftsführung der Mercer Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main übernommen. Er folgt auf Norbert Englert, der künftig die Position des Chief Human Resources Officer für Mercer weltweit mit Sitz in New York verantwortet.

Unter der Leitung von Fridtjof Helemann soll die Position von Mercer als führender HR-Berater verstärkt, das Wachstum des Unternehmens weiterentwickelt und Verbindungen zu neuen Kunden aufgebaut beziehungsweise die Beziehungen zu bestehenden Kunden vertieft werden. Helemann verfügt über umfangreiche Managementerfahrung in internationalen Konzernen. Zuletzt war er als Senior Vice President & General Manager Central and Eastern Europe bei der zur Manpower-Gruppe gehörenden Right Management Inc. beschäftigt und davor als Corporate Vice President HR bei der Henkel AG.

Nach seinem beruflichen Start bei der Daimler AG war er viele Jahre im HR-Consulting tätig, unter anderem als Partner bei der Hay-Group und als Client Relationship Manager bei Towers Watson.