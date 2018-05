Welche variablen Vergütungsbestandteile zum Unternehmen passen, beantwortet der aktuelle Forschungsmonitor. Bild: mauritius images / imageBROKER / Jörg Horstmann

Wie wirkt sich variable Vergütung auf die Arbeitsqualität aus? Dieser Frage sind Forscher auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse des aktuellen Forschungsmonitors unter dem Titel "Variable Vergütungssysteme" werden am 20. Juni im Fraport-Forum vorgestellt.

In vielen Unternehmen werden variable Vergütungssysteme wie Boni, Gewinnbeteiligungen oder individuelle Zielvereinbarungen eingesetzt. Dabei geht der Trend hin zur Beteiligung am Unternehmens- oder Teamerfolg. Die persönliche Leistung als Maßstab variabler Vergütung rückt dagegen zunehmend in den Hintergrund.

Wie wirken sich solche neuen und alten Formen der variablen Vergütung auf die Arbeitsqualität, das Engagement und die Zufriedenheit der Beschäftigten aus? Antworten auf diese Frage liefert der aktuelle Forschungsmonitor "Variable Vergütungssysteme", der im Rahmen der Längsschnittstudie "Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg" erstellt wurde.

Forschungsergebnisse zur variablen Vergütung im Fraport-Forum

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Initiative Neue Qualität der Arbeit (Inqa), das Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) und die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) stellen die Studienergebnisse am Mittwoch, den 20. Juni 2018, bei einer Veranstaltung im Fraport Forum am Frankfurter Flughafen vor. Professor Patrick Kampkötter, Eberhard Karls Universität Tübingen, und Professor Dirk Sliwka, Universität zu Köln, präsentieren die Daten. Im Anschluss bietet die Veranstaltung Gelegenheit zum Fachaustausch über die Chancen variabler Vergütungssysteme.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung ist bis 14. Juni 2018 möglich.