FH Campus Wien mit neuer Leitung Personalmanagement

27.05.2011 | Personalszene

Seit März 2011 leitet Mag. Andreas Berger das Personalmanagement der FH Campus Wien. Berger war bis letztes Jahr bei der RHI AG als Head of Group HR und verantwortete dort konzernweit Personalmanagement und Organisationsentwicklung.

Andreas Berger greift auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung in multinationalen Konzernen zurück. So war er unter anderem als HR Manager bei Philips Austria und bei der Mediaprint tätig. Der studierte Betriebswirt stellt sein Know-how immer wieder auch in Fachvorträgen, als Lektor und als Berater zur Verfügung.

Die FH Campus Wien beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter in Lehre, Forschung und Verwaltung. Eigenen Angaben zufolge zählt es zu Bergers Zielen, die Attraktivität der Hochschule als Arbeitgeber zu bewahren, damit die Qualität der Studienangebote weiter ausgebaut werden kann.

"Für die zeitgemäße und erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele haben wir einen HR-Experten gewonnen, der das Personalmanagement als strategischen Partner in unserer Organisation verankert", freut sich Geschäftsführer Wilhelm Behensky.