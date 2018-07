Michael Ruplitsch (44) verstärkt seit Kurzem den Bereich IT Advisory bei KPMG in Wien. Als Director und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung fokussiert er sich auf Finanz-, Business– und IT-Prozessthemen sowie HR-Themen. Er war zuvor Personalchef bei Austrian Airlines (AUA).

Ruplitsch war seit Mai 2012 zuständig für Human Resources and Organisation bei Austrian Airlines. Zuvor war er dort vier Jahre lang CIO. Er hatte in dieser Funktion die Restrukturierung und Optimierung der Prozessunterstützung verantwortet. Vor seinem Wechsel zum Flugzeugunternehmen war Ruplitsch zehn Jahre bei Accenture in Wien mit Schwerpunkt E-Commerce, Telekommunikation und Hightech tätig.

KPMG IT Advisory berät Unternehmen bei der Gestaltung von IT-Strategien, bei der Verbesserung der Performance der IT und in Bezug auf Compliance in der IT.