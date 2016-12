DIW-Studie: Arbeitnehmerlöhne in zehn Jahren kaum gewachsen

Trotz florierender Wirtschaft haben sich die Realeinkommen vieler Arbeitnehmer nach einer Studie zuletzt verringert. Von 2000 bis 2010 sanken demnach die Stundenlöhne brutto im Durchschnitt um 2,3 Prozent. Betrachtet man die Nettolöhne, so steigen sie in dem Zehnjahreszeitraum um 1,4 Prozent, wie das DIW in der am Mittwoch vorgelegten Untersuchung vorrechnete. Dabei machten sich positive Effekte bei Steuern und Sozialabgaben bemerkbar.Weiter