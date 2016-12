Die Getrag GmbH verstärkt ihr HR-Team

26.03.2012 | Personalszene

Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie hat die Getrag GmbH & Cie KG ihre HR-Organisation global ausgerichtet und neue Positionen geschaffen: Klaus Waldschmidt und Helge Bienert ergänzen künftig das HR-Team.

Waldschmidt hat bereits mit Wirkung zum 1. Januar als Senior Manager HR Culture, Performance and Development die Verantwortung für das globale Talent Management übernommen. In dieser Funktion berichtet der 46-Jährige direkt an Martin Günter, Global Vice President of Human Resources. Zuletzt war er bei der Tognum AG für die Personalentwicklung zuständig.

Des Weiteren ist Helge Bienert seit März global als Manager für den Bereich Corporate Compensation, Benefits, Policies & HR IT verantwortlich. Der 36-Jährige berichtet an Iris Schneider, Vice President HR Global PD, Central Staff, Compensation and Policies. Bienert kommt von der HAVI Global Logistics GmbH, wo er als Senior Manager Compensation & Benefits verantwortlich zeichnete.