Die Abstimmung zum "CHRO of the Year" läuft vom 15. bis zum 31. Juli 2019.

Bild: Haufe Online Redaktion Die Abstimmung zum "CHRO of the Year" läuft vom 15. bis zum 31. Juli 2019.

Aus der Riege der 40 führenden HR-Köpfe, die das Personalmagazin alle zwei Jahre wählt, wird in diesem Jahr zum ersten Mal der "CHRO of the Year" gekürt. Dafür rufen die Haufe Online-Redaktion und das Personalmagazin jetzt zum Voting auf. Die Abstimmung läuft bis zum 31. Juli 2019.

Aus der Riege der 40 führenden HR-Köpfe, die das Personalmagazin alle zwei Jahre wählt, wird in diesem Jahr zum ersten Mal der "CHRO of the Year" gekürt. Dafür rufen die Haufe Online-Redaktion und das Personalmagazin jetzt zum Voting auf. Die Abstimmung läuft bis zum 31. Juli 2019.

Die Redaktion des Personalmagazins hat dreizehn CHROs in die Liste der 40 führenden HR-Köpfe 2019 aufgenommen. Von diesen dreizehn wird erstmals der "CHRO of the Year gewählt" – aber nicht von der Redaktion, nicht von einer Jury, sondern von allen, die eine Meinung zu zeitgemäßem HR-Management haben. Über ein Online-Voting kann jeder, der sich für herausragendes HR-Management interessiert, seine Stimme für einen der Kandidaten abgeben.

CHRO of the Year: Kriterien für das Online-Voting

Die Leitplanken für die Wahl sollen das Engagement und das öffentliche Auftreten der jeweiligen Kandidaten in den vergangenen zwölf Monaten sein. Der Titel CHRO of the Year soll an eine Person gehen, die der öffentlichen Meinung zufolge in ihrem jeweiligen Unternehmen wesentliche Projekte vorangetrieben und so am meisten bewegt hat und darüber hinaus die HR-Szene in der öffentlichen Wahrnehmung prägt.

Die Preisverleihung an den CHRO of the Year erfolgt am Abend des 18. Septembers im Rahmen der Mercer-Promerit-Veranstaltung „Human Works“ in Köln.

Stimmen Sie jetzt ab bei unserem Voting zum CHRO of the Year.

Die Abstimmung läuft bis zum 31. Juli 2019.

Kurzporträts zu den 13 CHROs, die zur Wahl stehen, finden Sie hier.