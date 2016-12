Diane Bitzel neu im Vorstand der Apetito AG

11.01.2012 | Personalszene

Diane Bitzel ist seit 1. Januar neues Mitglied im Vorstand der Apetito AG, Rheine. Die 43-Jährige wird im Vorstand für die Bereiche IT/Org und Personal verantwortlich sein.

Nach ihrem Studium der Mathematik und der Philologie an den Universitäten München und Heidelberg mit anschließender Promotion und dem Abschluss des MBA an der Bocconi-Universität in Mailand startete Bitzel ihre Karriere als Beraterin bei Unternehmensberatungen in Italien, Frankreich und der Schweiz; zuletzt in der Position als CEO Switzerland bei der Camelot Idpro AG. 2007 wechselte sie in die operative Verantwortung als Mitglied der Vorstandsressorts Supply Chain und IT bei Syngenta.