06.03.2017 | Veranstaltung

DGFP Congress 2017: Die DGFP-Geschäftsführerin Katharina Heuer wird die "Closing Remarks" vortragen.

Bild: DGFP

Agil, digital und disruptiv – die Arbeitswelt ändert sich und HR muss diese Transformation mitleben. Wie das gelingen kann, zeigen Referenten beim DGFP Congress 2017. Die Veranstaltung sorgt mit innovativen Formaten wie einer Bustour durch das Silicon Valley Berlin für das kreative Umfeld.

Am 23. März startet der DGFP Congress 2017 mit der "Innovation Tour": Sie führt die Teilnehmer im Shuttle-Bus zu zwei Innovationsschmieden Berlins. Vor Ort erleben sie, wie Innovation entsteht und organisiert wird. Auf dem Programm stehen Ideenschmieden wie Axel Springer Plug & Play, Cube GmbH, Etventure, Lufthansa Innovation Hub, SAP LOT Startup Accelerator im SAP Data Space.

Programm beim DGFP Congress 2017: Vorträge aus Politik und Praxis

Am Nachmittag und am Folgetag, dem 24. März, werden die zahlreichen Referenten aus Politik und Praxis in verschiedene Veranstaltungsformaten über nachhaltige Transformationsideen diskutieren sowie in den "Breakout Sessions" konkrete Umsetzungsbeispiele aus der Unternehmenspraxis liefern. So zählen unter anderem Thorben Albrecht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Ariane Reinhart von Continental, Milagros Caiña-Andree von BMW, Dr. Gerhard Rübling von Trumpf, Professor Heike Bruch von der Universität St.Gallen, Oliver Burkhard von Thyssenkrupp, Johannes Beermann von der Deutschen Bundesbank und Hans-Christian Witthauer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu den Vortragenden.

Highlight beim DGFP Congress 2017: Verleihung des St. Galler Leadership Award

Ein weiteres Highlight ist die Verleihung des St. Galler Leadership Awards: Ziel des Preises ist es, die Sichtbarkeit von Vorbildhandeln und erfolgreichen Führungstechniken, -instrumenten und -strategien zu stärken. In einem Live-Voting müssen die Kandidaten das Publikum von ihren Konzepten überzeugen.

Termin: 23. und 24. März 2017,

Start der Innovation Tour: 9 Uhr

Kongresseröffnung 14 Uhr

Ende am 24. März, ca. 16 Uhr

Ort: WECC – Westhafen Event & Convention Center (Sektor B, Halle 1)

Westhafenstraße 1, 13353 Berlin

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter congress.dgfp.de.