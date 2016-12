Deutschlands beliebteste Arbeitgeber setzen auf Recruitingvideos

Die jährliche Studie des Trendence-Instituts zur Zufriedenheit von Young Professionals mit ihrem Arbeitgeber zeigt: Am unzufriedensten sind Arbeitnehmer im Handel, am zufriedensten in der Automobilbranche. Darüber hinaus steigt guter Führungsstil auf der Wunschliste von Bewerbern.Weiter