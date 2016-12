Der Kongress-Sommer im Personalmagazin-Check

03.08.2010 | Personalszene

Drei gewichtige Personalkongresse in drei Wochen. Der Frühsommer bot Personalern einiges. Das Personalmagazin hat die Veranstaltungen getestet und festgestellt: Die Szene erlebt eine Frischzellenkur.

Das noble Wiesbaden, der entlegene Weiler Ehreshoven im bergischen Land, das quirlige Berlin. Wer sich dem großen Kongresscheck dieses Personalersommers unterzieht, kommt binnen drei Wochen gut herum. Lernt viele Leute kennen. Nimmt manche Impulse mit. Und er oder sie begreift: Das Personalwesen erlebt eine Frischzellenkur.

Die DGFP poliert das Image, Kienbaum gibt Gas

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) lud zum 18. DGFP-Kongress nach Wiesbaden. Sie poliert an ihrem Logo und Auftritt, erhebt deutlicher die Stimme. Bei Kienbaum, dem Ausrichter der mittlerweilen 9. Kienbaum Jahrestagung in Ehreshoven, wiederum gibt man Gas. Stabilisert die DGFP die zuletzt schwindenden Teilnehmerzahlen (bei 750), wächst die Kienbaum-Veranstaltung rasant. Mehr Teilnehmer denn je (nämlich 450) zog es in die Malteser Kommende nahe Gummersbach.

Der BPM atmet Berliner Luft

Demgegenüber atmet der Bundesverband der Personalmanager (BPM) eine gehörige Dosis Berliner "Luft Luft Luft". Man gibt sich im Ton lässig, im Auftreten hauptstädtisch. Wo die DGFP den Orbit der Personaler bei der Begrüßung durchmißt, begnügt sich BPM-Präsident Joachim Sauer mit knappen, launigen Worten. Dafür gibt es für all jene, die sich bei der festlichen Abendveranstaltung im Admiralspalast in Berlin Mitte über 20 Meter roten Teppich vorgearbeitet haben, einen Handschlag des Präsidenten. Die frische Alternative für Jedermann, scheint das Motto. Es geht auf. Der Kongress zog aus dem Stand 1.200 Besucher an.