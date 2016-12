ddn-Zukunftswerkstatt geht in die zweite Runde

29.08.2011 | Personalszene

Unter dem Titel "Strategische Personalplanung - von Erkenntnissen zu Lösungen" laden Allianz SE und das Demographie Netzwerk (ddn) zur 2. ddn-Zukunftswerkstatt am 19. Oktober 2011 in München. Im Vordergrund stehen in der Praxis erprobte Lösungsansätze, wie Unternehmen sich auf den demographischen Wandel optimal vorbereiten können.

Strategische Personalplanung sichert im demographischen Wandel die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Analyse und Planung können jedoch nur der erste Schritt sein. Letztlich kommt es vor allem darauf an, gewonnene Erkenntnisse erfolgreich in die Praxis zu transferieren. Wie können Personalverantwortliche diese Herausforderung meistern und was lässt sich dabei von anderen Unternehmen lernen? Diese und weitere Fragen wollen Allianz SE und das Demographie Netzwerk als Veranstalter der 2. ddn-Zukunftswerkstatt mit dem Titel "Strategische Personalplanung - von Erkenntnissen zu Lösungen" am 19. Oktober 2011 im Haus der Allianz SE in München beantworten.

Praxisorientierter Einstieg in die strategische Personalplanung

Die Veranstaltung ist auf die Unternehmenspraxis zugeschnitten und bietet Teilnehmern den Einstieg in einen gemeinsamen Lern-, Vergleichs- und Innovationsprozess zur strategischen Personalplanung. Namhafte Mitgliedsunternehmen des ddn stehen dabei Pate für erprobte Lösungsansätze und zeigen in Praxisforen, wie es gelingt, das eigene Unternehmen für die demographischen Herausforderungen zu rüsten.