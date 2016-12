Commerzbank-Personalchef Sieber übernimmt Abbau-Aufgaben

14.08.2012 | Personalie

Ulrich Sieber

Bild: Claudia Kempf/Commerzbank AG

Ulrich Sieber, Personalvorstand bei der Commerzbank AG in Frankfurt am Main, wird sich in nächster Zeit gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jochen Klösges um die komplette Abwicklung der Bereiche "gewerbliche Immobilienfinanzierung" sowie "Schiffsfinanzierung" kümmern.

Zu diesem Zweck wurde im März der Abbaubereich Non Core Assets (NCA) bei der Commerzbank gegründet. Die Leitung der Group Human Resources behält Sieber indessen bei. Der bisher von ihm verantwortete Bereich Central and Eastern Europe (CEE) wird zur Chefsache und ab sofort vom Vorstandsvorsitzenden Martin Blessing persönlich gemanagt.