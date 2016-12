Coach & Trainer Award 2012 an Burnout-Trainer verliehen

25.09.2012 | Preisverleihung

Siegerin Jana Höhn mit Hundetrainerin Eva Payenberg wird von Jury-Mitglied Wilhem Arndt Bertelsmann beglückwünscht.

Bild: Haufe Online Redaktion

Jana Höhn aus Troisdorf hat den Coach & Trainer Award 2012 des Deutschen Verbands für Coaching & Training (DVCT) e.V. erhalten. Sie überzeigte die Jury im Finale mit einem Live-Vortrag über ihr Burnout-Training, das sie gemeinsam mit der Hundetrainerin Eva Payenberg entwickelt hat.

"Zwischen Brennen und Ausbrennen – im Gleichgewicht bleiben: Burnout-Präventionstraining für Mensch mit Hund": Das ist der Titel des Trainings, das Jana Höhn in 90 Minuten der Jury vorstellte. DAs Besondere sei an diesem Training auf den ersten Blick, dass es sich um ein hundegestütztes Traininge handele, so Jury-Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des DVCT, Gianni Liscia. "Nicht zu vergessen ist aber, dass es sich um ein zentrales Thema handelt, nämlich Burnout", erklärt er die Jury-Entscheidung.

"Das Konzept der Arbeit mit Hunden ermöglicht oder erzwingt sogar einen Perspektivwechsel", ist sich Jury-Mitglied W. Arndt Bertelsmann, Geschäftsführer des W. Bertelsmann Verlags sicher. "Die Teilnehmer kommen raus aus der gewöhnlichen Coaching- oder Seminar-Situation, die Seminar-Situation ist aufgelockert."

Jana Höhn ist als Diplom-Sozialpädagogin seit 1998 als Beraterin, Trainerin und Coach in unterschiedlichen beruflichen Kontexten tätig. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in gezielten Trainings zu zwischenmenschlicher Kommunikation, Konfliktbewältigung, Mitarbeiterführung und Burnout-Prävention.

Zu den Nominierten für den Award, der nun zum dritten Mal verliehen wurde, zählte Axel Janßen aus Hamburg mit seinem Trainings-Konzept "Systemisches Präsentationstraining", ein Präsentationstraining, das sich vornehmlich an die Zielgruppe leitender Führungskräfte richtet. Auch Anique Bettina Heise aus Berlin war nominiert mit "Ziele setzen und auch umsetzen – mit der ITAM-Methode", ein Konzept, das an der Metapher Bootsmannschaft den inneren Dialog eines Menschen verdeutlicht. Diese beiden Konzepte wurden mit einer Urkunde als „Qualifiziertes Produkt 2012" ausgezeichnet.