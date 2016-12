Claudia Waszmer ist neue AHI-Personalchefin

05.06.2012 | Personalie

Claudia Waszmer

Bild: Markus Hechenberger

Claudia Waszmer ist seit Kurzem Personalchefin bei den Austria Hotels International (AHI). Die Wienerin ist künftig für das gesamte Personalmanagement des Unternehmens verantwortlich.

Waszmer (40) übernimmt damit die Agenden der bisherigen Personalchefin Rosemarie Füssl, die sin den Ruhestand geht. Sie war zuvor im Personalbereich unter anderem bei PPC Training und Job-Transfair in Wien tätig. Im Jahr 2006 folgte der Einstieg in die Hotellerie als Preview Administrator/Guest Relations Manager im Marriott Vacation Club in Marbella. 2008 wechselte Waszmer als Assistant Director of Human Resources in das 5-Sterne-Hotel Al Murooj Rotana nach Dubai. Vor ihrem Wechsel zurück zu den Austria Hotels International war sie als Human Resources Manager im Hotel Burjuman Arjaan, ebenfalls ein Haus der Rotana Hotels, in Dubai tätig.