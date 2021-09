Wer darf sich am 28. Oktober über die Auszeichnung "CHRO of the Year 2021" freuen?

Auch in diesem Jahr können unsere Leserinnen und Leser darüber abstimmen, wer zum "CHRO of t he Year" gekürt werden soll. Zur Wahl stehen 13 Managerinnen und Manager aus der Riege der 40 führenden HR-Köpfe 2021. Nehmen Sie jetzt am Voting teil!

Seit drei Jahren wählen unsere Leserinnen und Leser den "CHRO of The Year". Im Jahr 2019 wurde Julia Bangerth (Datev) ausgezeichnet, im Jahr 2020 Martin Seiler (Deutsche Bahn). In diesem Jahr stehen 13 CHROs zur Wahl, die das Personalmagazin 2021 zu den "40 führenden HR-Köpfe" gewählt hatte.

Hier gelangen Sie direkt zum Online-Voting.

Die Kandidaten für den "CHRO of the Year 2021"

Folgende CHROs stehen zur Wahl (in alphabetischer Reihenfolge):

Rupert Felder, Heidelberger Druckmaschinen

Elke Frank, Software AG

Bettina Karsch, Vodafone

Gunnar Kilian, VW

Sirka Laudon, Axa

Oliver Maassen, Trumpf

Sylvie Nicol, Henkel

Thomas Ogilvie, DPDHL

Ariane Reinhart, Continental

Marion Rövekamp, EWE

Petra Scharner-Wolff, Otto

Jörg Staff, Fiducia

Alexander Zumkeller, ABB

Kurzporträts zu allen 13 CHROs finden Sie hier.

CHRO of the Year: Machen Sie mit beim Online-Voting

Nun sind Sie an der Reihe: Wer hat sich während der Coronakrise in besonderer Weise für sein Unternehmen eingesetzt? Wer setzte Leuchtturmprojekte um? Wer prägte in den vergangenen zwölf Monaten die öffentliche Diskussion in der HR-Community? Wer hat Ihrer Meinung nach den Titel "CHRO of the Year 2021" verdient?

Machen Sie sich ein Bild von den Kandidaten und stimmen Sie bis zum 23. September 2021 ab.

Hier gelangen Sie zum Online-Voting.

Virtuelle Preisverleihung beim "Human Works Talk" am 28. Oktober

Im Rahmen der virtuellen Veranstaltungsreihe "Human Works Talks" der Beratungsgesellschaft Mercer gibt es am 28. Oktober 2021 ein Live-Interview mit dem Gewinner oder der Gewinnerin. Dabei wird Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins, auf dessen/deren Strategien und Lösungen in der Krise eingehen und auch Fragen von den Zuschauern aufgreifen. Melden Sie sich hier kostenlos zur virtuellen Preisverleihung an.