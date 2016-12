18.05.2012 | Personalie

Christiane Theiss wird neue Personalchefin bei AZ Medien

Bild: AZ Medien

Christiane Theiss wird mit Wirkung zum 1. Juli die Leitung des Human Resources-Managements der AZ Medien AG, Aarau, übernehmen. In dieser Funktion berichtet die 47-Jährige direkt dem CEO Christoph Bauer.

Der neuen Personalchefin sind die beiden Business-Partner HRM, Herbert Flühmann und Corinne Gerber, sowie das HRM-Team unterstellt. Christiane Theiss zeichnet für die Rekrutierung und Betreuung der Mitarbeiter von AZ Medien verantwortlich. Darüber hinaus wird sie im Rahmen der Verstärkung der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen den Bereich Personalentwicklung aufbauen und bis Ende Juni den HRM-Bereich bereits in beratender Funktion unterstützen.

Theiss bringt langjährige Berufserfahrung im Personalbereich mit. Vertieft beschäftigte sie sich mit Personalbeschaffung, -training und -entwicklung. Erfolgreich hat sie nationale und internationale Projekte, unter anderem im "E-Recruting", umgesetzt. Sie war in Direktions- und Geschäftsführungsfunktionen bei Personal- und Unternehmensberatungsunternehmen in Deutschland und der Schweiz tätig, zuletzt als Director Resource Planning & Coordination bei Alstom Ltd.

Christiane Theiss hat Wirtschaftsgeographie und Sozialpsychologie in München studiert, ein Management-Nachdiplomstudium absolviert und nimmt seit 2010 an einem PhD-Studium "Leadership" an der Andrews University, Michigan, teil.