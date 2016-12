26.07.2012 | Personalie

Hans Jörg Millies

Bild: Deutscher Caritasverband

Hans Jörg Millies ist neuer Finanz- und Personalvorstand des Deutschen Caritasverbandes DCV in Freiburg. Er folgt auf Niko Roth.

Roth (65) ist nach langjähriger Tätigkeit in der Caritas, zuletzt als Finanz- und Personalvorstand des DCV, in den Ruhestand verabschiedet worden. Millies (49) war bis zu diesem Wechsel zum DCV Finanzdirektor und Geschäftsbereichsleiter Wirtschaft, Personal, Aufsicht beim Diözesancaritasverband in Limburg.