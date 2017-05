04.05.2017 | "Business meets Science"

Profesor Stephan Fischer wird mit seinen Studienergebnissen zu Agilität in Unternehmen die Veranstaltung "HR-Trends der Zukunft – Business meets Science“ an der Hochschule Pforzheim eröffnen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Zum elften Mal lädt die Hochschule Pforzheim zur Veranstaltungsreihe "HR-Trends der Zukunft – Business meets Science“ ein. Am 16. Mai dreht sich alles um die agile Transformation - unter anderem mit Studienergebnissen von Professor Stepahn Fischer. Sie können eine Eintrittskarte gewinnen.

Die HR-Veranstaltung an der Hochschule Pforzheim verbindet Unternehmenspraxis mit Wissenschaft. So startet Professor Stephan Fischer mit einem Vortrag zu den Ergebnissen der empirischen Studie „Auf dem Weg zur agile Organisation“ (hier erhalten Sie einen ersten Einblick in die Ergebnisse). Danach ergänzen Kristin Lutz, Agile Coach bei der Hypoport AG, mit dem Vortragsthema „Agile Transformation im Finanzunternehmen“ und Joern Bock von der AOE GmbH mit dem Thema „Begleitung einer agilen Transformation“ die Praxissicht.

Workshops: Agilität live erleben

Am Nachmittag können die Teilnehmer selbst aktiv werden und an zwei Workshops teilnehmen. Dafür stehen drei Angebote zur Wahl:

Agilität live erleben mit Lego Serious Play (Moderiert durch: Haufe)

Tools der Transformation (Moderiert durch: AOE GmbH)

Agile Forschung am praktischen Beispiel umsetzen (Moderiert durch: Professor Stephan Fischer, Kristin Lutz)

Im Workshop mit Lego Serious Play können die Teilnehmer Agilität live erleben.

Bild: Haufe



Eintrittskarte gewinnen

Leser des Haufe Personal-Portals und des Personalmagazins können an der Verlosung für eine Eintrittskarte teilnehmen: Senden Sie einfach bis 9. Mai 2017 eine E-Mail mit dem Betreff „HS Pforzheim 16.5.“ an redaktion@personalmagazin.de. Der Gewinner wird am 10. Mai ausgelost und umgehend benachrichtigt.