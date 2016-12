Bundesagentur: Kein Arbeitskräfteansturm aus Osteuropa

Für ihre Ausbildung ziehen Jugendliche immer häufiger von Zuhause weg - so manche Firma findet deshalb keine Lehrlinge mehr. "Gab es vor Jahren einen Überhang an Jugendlichen, so ist es in einigen Regionen inzwischen umgekehrt: Dort werden die jungen Menschen zum knappen Gut", teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) anlässlich des "Tags des Ausbildungsplatzes" mit.Weiter