Best Employer Brand Award 2011: Henkel auf Platz 1

05.05.2011 | Personalszene

Zum ersten Mal hat die Managementberatung Batten & Company die exzellente Führung einer Arbeitgebermarke mit dem "Best Employer Brand Award" ausgezeichnet. Sieger ist Henkel, gefolgt von der Siemens AG und der Douglas Holding. Als Hidden Champion wurde SEW Eurodrive prämiert.

Das Siegerunternehmen Henkel beeindruckte die Expertenjury vor allem dadurch, dass es die eigenen Mitarbeiter konsequent zu Botschaftern des Unternehmens macht: "Das Konzept ist innovativ, überzeugend und wird über die gesamte Bandbreite von Kommunikationskanälen umgesetzt", begründet Adel Gelbert das Votum.

In der Arbeitgeber-Kampagne des Konsumgüterherstellers erzählen die Mitarbeiter von ihrer Karriere, ihrer Motivation und der Leidenschaft für ihre Arbeit. Die Kampagne wird weltweit einheitlich in der gesamten Personalkommunikation eingesetzt; zum Beispiel auf Henkels Karriere-Webseiten, in Stellenanzeigen sowie auf Bannern und Plakaten bei Hochschulaktivitäten oder Campus-Messen. In den Online-Anzeigen wird direkt auf das Video des jeweiligen Henkel-Mitarbeiters verlinkt.

Gute Arbeitgebermarke auch als Hidden Champion möglich

Ein konkretes Beispiel für die ausgezeichnete Führung einer Arbeitgebermarke ist laut der Jury auch der Hidden Champion SEW Eurodrive: Dem Mittelständler gelingt es, die Balance zwischen spitzer Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen und der Konsistenz im Gesamtprogramm zu meistern. Der Anbieter von Antriebstechnik beweise dabei außerdem eine gute Prise Humor, so das Urteil.

Methodik der Studie

Die Studie wurde zusammen mit Professor Susanne Böhlich von der IUBH, Internationale Hochschule Bad Honnef/Bonn, entwickelt. Die Auswahl der besten Arbeitgebermarken erfolgte in einem dreistufigen Verfahren. In der Analysephase wurden die Personalentscheider der teilnehmenden Unternehmen befragt sowie eine umfassende, standardisierte Kommunikationsanalyse durchgeführt.

Die Ergebnisse der Analysephase bildeten die Basis für das Votum einer multidisziplinären Fachjury, welche aus dem Nominiertenplateau die Top 3 Best Employer Brands sowie den Hidden Champion auswählte.