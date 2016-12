B.com-Syndikus Claudio Bufalino leitet neue Personalabteilung

22.10.2012 | Personalie

Claudio Bufalino

Bild: b.com Computer AG

Die B.com Computer AG hat ihrer Personalarbeit mehr Gewicht gegeben: Die Abteilung wurde aus dem Zusammenschluss Finanzwesen / Personal ausgegliedert und eigenständig aufgestellt. Leiter des Bereichs Personalwesen ist der langjährige B.com Syndikus Claudio Bufalino.

Bufalino hat die Leitung des Personalwesens zum 1. Oktober übernommen. Der Jurist ist seit zehn Jahren als Syndikus am Hauptsitz des Unternehmens in Köln tätig. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Arbeitsrecht. Im Bereich Personalwesen hat sich der 44-Jährige weitergebildet.

Die B.com Computer AG mit Hauptsitz in Köln ist Vollsortimenter am IT-Distributionsmarkt. Im Jahr 1996 als Einzelunternehmen gegründet, beschäftigt B.com aktuell zirka 140 Mitarbeiter an den Standorten Köln, Braunschweig und Gießen plus Mitarbeiter in der Logistik in Staufenberg.