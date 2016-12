Avis Autovermietung mit neuem Personalchef

12.09.2011 | Personalszene

Neubesetzung in der Personalabteilung der Avis Deutschland-Zentrale: Seit 1. September ist Holger Wisch als Head of Human Resources bei der Avis Autovermietung tätig. Zuvor leitete der 46-Jährige neun Jahre den Personalbereich beim Versicherungskonzern Delta Lloyd Deutschland AG.

Auch im Gesundheitsbereich weist Wisch Erfahrung auf: Im St. Josef Hospital in Wiesbaden war er als Head of Personnel Department für die Personalarbeit zuständig. Vor seinem Start ins Berufsleben absolvierte er ein Studium der Politik-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der Technischen Universität Darmstadt.

Die Position des Personalleiters wird erstmals seit 2009 wieder neu besetzt. "Damit unterstreichen wir auch die wachsende strategische Bedeutung dieses Unternehmensbereiches", sagt Frank Lüders, Geschäftsführer der Avis Autovermietung in Deutschland. Insgesamt zehn Mitarbeiter werden Holger Wisch künftig bei seiner Arbeit unterstützen. Das Team ist für die gesamte Bandbreite des Personalwesens verantwortlich: Von der Abrechnung über das klassische Personalmanagement bis hin zur Organisationsentwicklung.