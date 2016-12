Arbeitgeberattraktivtität: Geld spielt die größte Rolle

Die Renten von gut 20 Millionen Rentenbeziehern in Deutschland werden erhöht. Im Osten fällt die Rentenerhöhung wesentlich höher aus als im Westen. Doch warum ist das so? Grund hierfür sind die unterschiedlichen Lohnentwicklungen. Allerdings nähert sich damit der Rentenwert Ost immer weiter dem Westniveau an.Weiter