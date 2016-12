14.06.2011 | Personalszene

Das Vertrauen der Arbeitgeber in die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt ist so hoch wie nie, was sich in einer höheren Einstellungsbereitschaft widerspiegelt. So fällt die Prognose für das dritte Quartal 2011 um vier Prozentpunkte höher aus, zeigt das aktuelle Arbeitsmarktbarometer des Personaldienstleisters Manpower.

Laut dem Manpower Arbeitsmarktbarometer liegt der Netto-Beschäftigungsausblick für das dritte Quartal 2011 saisonal bereinigt bei 12 Prozent. Damit erreicht die Prognose den höchsten Wert seit der Aufnahme Deutschlands in das Arbeitsmarktbarometer im Jahr 2003. Im Vergleich zum Vorquartal zeigt die aktuelle Prognose eine Zunahme um vier Prozentpunkte, das Gleiche gilt für den Jahresvergleich. Arbeitgeber in allen neun erfassten Wirtschaftsbereichen und allen acht Regionen berichten im dritten Quartal über positive Einstellungsabsichten.

Vera Calasan, Geschäftsführerin ManpowerGroup Deutschland, gibt jedoch zu bedenken, dass „die hohe Einstellungsbereitschaft noch nichts darüber aussagt, ob die Personalentscheider ihre Wünsche auch realisieren, ob sie also Menschen mit passenden Qualifikationen auch gewinnen können. Der Fachkräftemangel wird zum beherrschenden Thema. Wir sind im Human Age angekommen, in dem das individuelle Talent des einzelnen Menschen zum entscheidenden Faktor für den Erfolg von Unternehmen wird.“

Höchste Einstellungsbereitschaft im Finanz- und Dienstleistungsbereich

Mit +24 Prozent liegen die Arbeitgeber im Finanz- und Dienstleistungsbereich nicht nur im dritten Quartal an der Spitze, sondern sie verzeichnen darüber hinaus auch den optimistischsten Branchenausblick in der achtjährigen Geschichte des Arbeitsmarktbarometers in Deutschland. Es folgen ihre Kollegen im Gesundheitswesen (+14 Prozent), in den Bereichen Verkehr und Kommunikation (+13 Prozent), Handel und Gastgewerbe (+12 Prozent) sowie die Versorger (+ 9 Prozent) und das produzierende Gewerbe (+7 Prozent).

Berlin legt deutlich zu

Zum dritten Mal in Folge berichten die Arbeitgeber in allen acht Regionen von positiven Einstellungsabsichten. Personalentscheider in Berlin zeigen die mit Abstand größte Bereitschaft, im dritten Quartal 2011 mehr Mitarbeiter einzustellen; die Prognose von +26 Prozent übertrifft die Werte im Quartals- und Jahresvergleich um beachtliche 15 bzw. 17 Prozentpunkte. Mit Abstand folgt Süddeutschland, wo sich die Aussichten für Bewerber um 4 Prozentpunkte auf jetzt +16 Prozent verbessern. Norddeutschland erreicht +11 Prozent, das Ruhrgebiet und Frankfurt weisen jeweils +12 Prozent auf. Ostdeutschland zeigt die niedrigste Einstellungsbereitschaft; im Jahresvergleich bleibt der Wert unverändert bei +1 Prozent.

Über die Studie

Mit dem Arbeitsmarktbarometer misst Manpower vierteljährlich die Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber. Die Umfrage erfolgt weltweit, sie ist repräsentativ. In Deutschland werden für die Prognose mehr als 1.000 Arbeitgeber befragt.

Das nächste Manpower Arbeitsmarktbarometer erscheint am 13. September 2011 mit dem Ausblick auf das vierte Quartal.