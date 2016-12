Andreas Lobejäger wird neuer Finanzvorstand bei Hymer

17.01.2012 | Personalszene

Andreas Lobejäger tritt zum 1. April die Position als Finanzvorstand der Hymer AG in Bad Waldsee an. Der 47-Jährige verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) künftig die Bereiche Finanzen, Revision, Controlling, Recht, EDV und Personal.

Lobejäger übernimmt das Finanzressort vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Josef Spichtig, der wie geplant zum 1. Mai wieder an die Spitze des Aufsichtsrates des Freizeitfahrzeug-Herstellers wechselt. Vor seinem Wechsel zur Hymer AG war Andreas Lobejäger Finanzvorstand der Leica Camera AG. Seit 2007 verantwortete er bei dem Kamerahersteller die Bereiche Finanzen, Recht, Customer Service, Personalmanagement und Informationssysteme. Begonnen hatte Lobejäger hingegen seine berufliche Karriere nach einem BWL-Studium in Mannheim im Controlling der Witzenmann Gruppe, einem Hersteller flexibler metallischer Elemente. Danach wechselte er zur Freudenberg-Gruppe, wo er zuletzt als Kaufmännischer Leiter der Vileda GmbH Mitglied der deutschen Geschäftsleitung war.