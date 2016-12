Andrea Krügel ist neue Leiterin Personal der Agentes GmbH

24.01.2012 | Personalszene

Andrea Krügel ist seit 1. November 2011 die neue Leiterin Personal der Agentes GmbH. In ihrer neuen Funktion ist die 30-Jährige für knapp 100 Mitarbeiter sowie zwei Geschäftsführer verantwortlich. Sie berichtet direkt an den Geschäftsführer Raimund Wiedemann, der seit Mitte 2010 die Personalaufgaben kommissarisch übernommen hatte.

Vor ihrem Wechsel zur Agentes GmbH war Krügel Personalreferentin Recruiting & Personalentwicklung bei der Friendscout24 GmbH. Zwischen 2007 und 2009 verantwortete sie als European HR Manager bei Lewis Communications die gesamte Personalarbeit für 14 Büros in Europa. Bei der BrainLAB AG arbeitete Andrea Krügel vier Jahre als Recruiter. Auch in ihrer neuen Tätigkeit wird sie künftig neben Personalentwicklung und Employer Branding vor allem den Bereich Recruiting betreuen. Nach Angaben des IT-Dienstleisters ging mit der Neubesetzung durch Krügel auch eine Neuausrichtung der Position einher, um den veränderten Anforderungen an die Personalarbeit bei der Agentes GmbH gerecht zu werden.