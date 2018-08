Bild: Cushman & Wakefield Anabel Wunderlich

Seit dem 1. Juli leitet Anabel Wunderlich die Human-Resources-Abteilung von Cushman & Wakefield in Deutschland. Als Head of HR verantwortet sie die strategische Personalausrichtung des Immobilienberaters. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit nach eigenen Angaben etwa 300 Mitarbeiter. Wunderlich hat ihren Sitz in der Deutschland-Zentrale in Frankfurt am Main.