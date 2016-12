16.04.2012 | Personalszene

Das Diplomatic Council (DC) hat im März Alexander Wilhelm zum Leiter für Internationales Recruiting ernannt. In seiner neuen Funktion berichtet der 44-Jährige direkt an Professor Walter Gora, den Vorsitzenden des International Human Resources Forums im Diplomatischen Rat (DC-IHRF).

Wilhelm bleibt auch weiterhin im Vorstand der PMC International AG, die auf die Suche und Auswahl von Führungskräften und Spezialisten per Direktsuche fokussiert ist. Dort ist er bereits seit Februar 2004 tätig und vor allem für nationale und internationale Rekrutierungsprojekte in Branchen wie Automotive, Industrie, Rohstoffe (Chemie und Kunststoff) und dem Öffentlichen Sektor verantwortlich.

Seit 2001 ist er in der Personalberatung tätig und besitzt umfangreiche und vor allem auch internationale Beratungs- und Projekterfahrung in der Suche und Auswahl von Führungskräften und Spezialisten in seinen Zielbranchen, meist mittels Executive Search (Direktansprache). Ebenso zählt die Unterstützung bei der Suche von Unternehmensnachfolgen zu seinem Aufgabengebiet.

Darüber hinaus ist Alexander Wilhelm aktives Mitglied im Wirtschaftsrat, mit dem das Diplomatic Council bei ausgewählten Veranstaltungen kooperiert und ist hier in entsprechenden Landes- und Bundesfachkommissionen tätig.