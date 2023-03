Die diesjährige Agile HR Conference steht unter dem Motto "Lost in Transformation?". Denn: Jeder und jede steckt in Transformationen – ob als Teil der Gesellschaft oder als Projektverantwortliche im Unternehmen. Das Event von HR Pioneers findet 2023 erstmals seit der Pandemie wieder rein in Präsenz statt.

Am 26. und 27. April 2023 stehen in den Kölner Balloni-Hallen die kleinen und großen Transformationen im Alltag und im Unternehmen im Mittelpunkt des Geschehens. Gerade in der Arbeitswelt gibt es so viele Veränderungen, dass die Mitarbeitenden oft gar nicht mehr wissen, was zu tun ist. Die Agile HR Conference 2023 will deshalb Gelegenheit bieten, innezuhalten, bewusst zu schauen, wo das Unternehmen, das Personalmanagement und die Mitarbeitenden stehen, wie es weitergehen und von wem man Orientierung erhalten kann.

30 Vorträge über Erfahrungen mit der Transformation

Dafür teilen über 40 Referentinnen und Referenten Praxisbeispiele aus der Transformation ihrer Unternehmen, berichten von ihren Erfolgen und Misserfolgen, präsentieren ihre Learnings und beantworten die Fragen des Publikums. So will Michael Müller Wünsch, CIO bei Otto, in seinem Vortrag dazu anregen, dass HR und IT als treibende Faktoren von Transformation mehr zusammenarbeiten.

Miriam Schilling, Head of HR bei Vaude, und Professor Stephan Fischer, Direktor des Instituts für Personalforschung an der Hochschule Pforzheim, werden vom ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz bei Vaude berichten. Alicia Prahm, Program Lead Diversity & Inclusiveness bei Lichtblick, berichtet von Diversität im agilen Arbeitskontext, und Andy Weinzierl, Gründer von Sushi Bikes, spricht über die Herausforderungen, die eine Transformation vom Junior- zum Seniorteam bringt. "Die Gießkanne bleibt im Gartencenter", sagen Stephan Thomsen und Mona Otto von Hagebau und geben Einblicke in die Kulturreise des Unternehmens.

Interaktive Sessions zu Agilität

Zusätzlich zu den Vorträgen finden zahlreiche interaktive Sessions statt, in denen Inhalte gemeinsam erarbeitet werden. Hierbei geht es unter anderem um die künftigen Anforderungen an Kultur und Change in Organisationen, um agile Spiele, mit denen im Team ein gemeinsames Verständnis von Agilität entwickelt werden kann, oder um die Kombination agiler Prinzipien mit klassischen Führungselementen.

Im Mittelpunkt der Agile HR Conference 2023 stehen der Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander, das voneinander Lernen, das Beleuchten unterschiedlicher Wege und Perspektiven und der Erfahrungsaustausch: Was hat auf dem Weg zum agilen Unternehmen funktioniert und was nicht?

Am Abend des ersten Veranstaltungstags, dem 26. April, wird auch gefeiert – mit DJ und Party. Das Ziel ist, erfrischt mit neuen Ideen weiter die Zukunft zu gestalten.

Seit zwölf Jahren Treffpunkt zu Zukunftsthemen

Die Agile HR Conference ist seit zwölf Jahren der Treffpunkt zu den Zukunftsthemen in Personal- und Organisationsentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft. Vor allem geht es um Transformation. In den vergangenen Jahren wurde die Konferenz von HR Pioneers virtuell beziehungsweise hybrid durchgeführt. Erstmals seit der Coronapandemie findet sie nun wieder komplett in Präsenz in den Kölner Balloni-Hallen statt.

Die Veranstaltung richtet sich an Personal- und Organisationsentwicklerinnen und -entwickler, IT- und HR-Verantwortliche, Agile Coaches und Scrum Master, Führungskräfte, Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Vorstands.





