Drei von vier Beschäftigten in Deutschland arbeiten heute in Dienstleistungsunternehmen. Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung ist in den vergangenen 20 Jahren um 14 Prozent gestiegen. In diesem Strukturwandel haben sich aber die Bedingungen dramatisch verschlechtert, zeigt eine aktuelle IAQ-Studie.Weiter