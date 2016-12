Adecco kauft die Medic-Zeitarbeit GmbH

18.05.2011 | Personalszene

Die Adecco Personaldienstleistungen GmbH baut ihren Bereich Medical & Science aus und kauft die Medic-Zeitarbeit GmbH mit Sitz in Scheeßel. Das Unternehmen ist auf die Überlassung und Vermittlung von hochqualifiziertem medizinischem Fachpersonal spezialisiert und einer der führenden Anbieter auf diesem Markt.

„Wir freuen uns, dass Medic-Zeitarbeit und die Akademie nun zu Adecco gehören und unser Angebot im Gesundheitswesen bereichern“, so Petra Reinholz, Geschäftsführerin der Adecco Personaldienstleistungen GmbH. Auch Sabine Scherz-Günther, Geschäftsführerin und Gründerin der Medic-Zeitarbeit, freut sich: „Mit dem Eintritt in die Adecco Welt beginnt für uns und unsere Kunden eine neue Ära, mit allen Möglichkeiten, die ein großer Player wie Adecco in der Personaldienstleistung bietet.“

Für Adecco bedeutet der Kauf dieses Spezialisten einen weiteren Ausbau ihrer Businessline Medical & Science und einen konsequenten Schritt in Richtung Marktführerschaft im Gesundheitswesen. Erst im März dieses Jahres hat Adecco ihre Tochter time & more Personaldienstleistungen GmbH in diesen Bereich integriert und somit das Leistungsportfolio weiter gestärkt. „Unseren Mitarbeitern bieten wir durch den Erwerb noch bessere Karriereperspektiven und unseren Kunden die Gewissheit, ihnen stets hochqualifiziertes Personal für die entscheidenden Positionen zu vermitteln“, so Reinholz.