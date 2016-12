11. Kienbaum Jahrestagung für das HR-Management am 24. Mai

05.04.2012 | Personalszene

Volatile Märkte stellen die Personalarbeit vor große Herausforderungen. Wie das Human Resource Management es dennoch schafft, einen entscheidenden Beitrag zum langfristigen geschäftlichen Erfolg des Unternehmens zu leisten, diskutieren Personaler am 24. Mai auf der 11. Kienbaum Jahrestagung in Ehreshoven bei Köln.

In diesem Jahr erwarten die Veranstalter mehr als 600 Personalentscheider. Keynote-Redner der Tagung, die unter dem Motto "Schneller, höher, weiter – HRM in volatilen Märkten" steht, ist der Blogger und Autor Sascha Lobo. Er referiert über die Veränderungen der Gesellschaft durch das Internet und die daraus resultierenden Folgen für das Human Resource Management.

Eröffnungsvortrag zum Thema "HR-Management reloaded"

Kienbaum-Geschäftsführer Walter Jochmann gibt in seinem Eröffnungsvortrag Antworten des HR Management auf die Herausforderungen in volatilen Märkten. Dabei geht er insbesondere auf die personalwirtschaftlichen Hebel für Kontinuität und Veränderung ein, bilanziert die derzeitige HR-Positionierung, deren Strukturen und Themen und zeigt die Transformationsanforderungen an die HR-Funktion auf. In der anschließenden Podiumsdiskussion, an der HR-Experten aus Wissenschaft und namhaften Unternehmen teilnehmen, richten die Diskutanten den Blick nach Asien und beleuchten die Personalarbeit in China. Moderiert wird die Diskussion von Randolf Jessl, Chefredakteur des "Personalmagazin".

Best-Practices und Praxis-Workshops

In zahlreichen Vorträgen und Workshops diskutieren die Teilnehmer mit Experten aus der Praxis und erfahrenen Kienbaum-Beratern anhand ausgewählter Best-Practices, ob beispielsweise China ein Modell für das HR-Management der Zukunft wird, welche personalwirtschaftlichen Stellhebel es gibt, um Stabilität und Kontinuität angesichts der weltwirtschaftlichen Unwägbarkeiten sicherzustellen und wie Unternehmen ihr Talent Management konzipieren sollten, um im weltweiten "War for Talent" zu bestehen. Zudem geht es um Themen wie die Neuausrichtung von Vergütungssystemen, die Funktion des Diversity Management als Kernbaustein einer umfassenden People Strategy und die Personalarbeit im Zeitalter der Generation Y.

