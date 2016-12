Xchanging ernennt Daniel Kasmir zum Group HR Director

20.07.2009 | HR-Management

Xchanging, ein schnell wachsender globaler Prozessabwickler, hat Daniel Kasmir als Group HR Director ernannt. In dieser Funktion wird Kasmir die Weiterentwicklung und Umsetzung der weltweiten HR-Strategie verantworten.

Dazu zählt die Xchanging High-Performance-Strategie, die Integration des im Oktober 2008 erworbenen Unternehmens Cambridge Solutions sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, um Xchangings globale Expansion voranzutreiben.

Daniel Kasmir verfügt über umfassende Führungserfahrungen in global tätigen Unternehmen wie Shell, Manpower und The Caudwell Group sowie bei Professional Services-Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen und Ländern. Mit Dienstsitz in London wird Daniel Kasmir im Xchanging Management Board vertreten sein und an den CEO David Andrews berichten.