Bild: MEV Verlag GmbH, Germany In der Gastronomie, wie in vielen anderen "Non-Desk-Jobs", spielen persönliche Erfahrungen und Referenzen eine große Rolle im Bewerbungsprozess.

Die Initiative "Workhero" will Bewerbungen in Branchen wie Gastronomie, Bau oder Produktion aussagekräftiger machen. Im Zentrum stehen dabei Bewerberprofile, die sich auf Referenzen von ehemaligen Kollegen oder Vorgesetzten stützen. Arbeitgeber bekommen so wertvolle Zusatzinformationen für das Recruiting.