Laut einer Umfrage gibt es derzeit weniger Chancen für internationale MBA-Absolventen in den USA. Bild: Haufe Online Redaktion

Donald Trump`s Leitspruch "America first" gilt offenbar auch für immer mehr US-Unternehmen. Denn die rekrutieren immer weniger internationale MBA-Absolventen. Während das Einstellungsniveau von Absolventen insgesamt stark bleibt, sinkt die Rekrutierung von internationalen Absolventen bereits im zweiten Jahr.

Internationale Absolventen haben das Nachsehen. Das zeigt eine Umfrage der MBA Career Services & Employer Alliance (MBACSEA) bei 94 MBA-Programmen, 77 Prozent davon aus den USA. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar und Februar 2018.So meldeten mehr als 68 Prozent der Schulen eine Abnahme der Jobmöglichkeiten für internationale Studenten, das bedeutet eine Steigerung von mehr als 50 Prozent gegenüber 2016.

Zuwachs nur im Technolpogiebereich

Den größten Rückgang bei den Jobs gab es dabei in der Konsumgüterindustrie (Consumer Packaged Goods). Hier meldeten 50,7 Prozent der Schulen weniger Jobangebote. In den anderen Branchen schwankt der Rückgang zwischen 30 und 35 Prozent. Nur im Technologiebereich gaben 42,9 Prozent mehr Jobmöglichkeiten an.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den mehrwöchigen Praktika, die nach dem ersten Studienjahr in den USA üblich sind. Hier meldeten 54,9 Prozent der MBA-Programme einen Rückgang der Angebote und 33,8 Prozent keine Veränderung.

Gründe liegen auf Arbeitgeberseite

Grund dafür seien die Befürchtungen der Arbeitgeber, angesichts des politischen Klimas in den USA umsonst viel Zeit und Geld in die Rekrutierung von internationalen Studenten zu investieren, so MBACSEA.

Bereits im vergangenen Jahr zeigte eine Studie des Graduate Management Admission Council (GMAC), dass die Zahl der internationalen Bewerber an US-Schulen erheblich abgenommen hat. So vermeldeten nur 32 Prozent der US-Schulen quer durch alle Programmtypen mehr internationale Bewerber. 2016 waren es noch 49 Prozent. Nun wirkt sich der Trump-Effekt offenbar auch auf die US-Unternehmen aus und das vermutlich mit fatalen Folgen. Denn mit weniger Jobangeboten wird die Zahl der internationalen MBA-Studenten vermutlich noch mehr sinken.