Weiterbildungsengagement der Frauen trägt noch zu selten Früchte.

Männer machen mehr aus ihren Karrierechancen, obwohl Frauen in Sachen Weiterbildung häufig größeres Engagement zeigen. In zwei repräsentativen Studien hat das ILS nach den Hintergründen gefragt.

Frauen haben in punkto Weiterbildung zunehmend die Nase vorn. Vor allem im kaufmännischen Bereich sowie im Gesundheitswesen und -management qualifizieren sich immer mehr Frauen über nebenberufliche Weiterbildungen für anspruchsvolle Jobs, wie eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des ILS Institut für Lernsysteme belegt. Diese Entwicklung spiegelt sich beispielsweise auch in den Teilnehmerzahlen der Fernschule wider: Seit Jahren steigt der Frauenanteil beim ILS kontinuierlich an, sodass die weiblichen Teilnehmer aktuell bereits 60 Prozent ausmachen.

Trotzdem scheinen die große Weiterbildungsbereitschaft der Frauen und ihr Streben nach neuen beruflichen Perspektiven in Deutschlands Unternehmen noch nicht richtig angekommen zu sein. Lediglich jeder sechste Personalentscheider in Deutschland (16 Prozent) gibt an, dass es häufiger die weiblichen Mitarbeiter sind, die aktiv nach Weiterbildungsmöglichkeiten fragen.



Männer profitieren eher von Weiterbildung

Zudem ziehen nach wie vor die Männer aus ihrem Weiterbildungsengagement einen größeren Nutzen. Während über die Hälfte von ihnen (53 Prozent) aufgrund ihrer Fortbildung mehr Verantwortung oder eine Beförderung erhalten hat, sind es bei den Frauen gerade einmal 41 Prozent. "Daher sollten insbesondere Frauen Initiative zeigen und ihr persönliches Engagement stärker in den Vordergrund stellen, um im gleichen Maße von Weiterbildungen zu profitieren wie ihre männlichen Kollegen", rät Ingo Karsten, Geschäftsführer des ILS. "Am besten spricht man dies in der Personalabteilung oder beim Vorgesetzten direkt an."



In jedem Fall zahlt es sich insbesondere finanziell aus, den Arbeitgeber in die Fortbildungspläne einzubeziehen, wie die Forsa-Studie zeigt. So berichten acht von zehn Personen, die bereits eine nebenberufliche Weiterbildung absolviert haben, dass ihr Arbeitgeber die Kosten hierfür komplett oder zumindest teilweise übernommen hat.