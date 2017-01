Vier deutsche Hochschulen unter Top 70 European Business Schools

05.12.2012 | Weiterbildung

Gleich vier deutsche Business Schools können sich über ihren Rankingplatz freuen.

Bild: Stockbyte

Die European School of Management and Technology, die Mannheim Business School, die HHL Leipzig Graduate School of Management und die Management-Fakultät der Universität Köln haben es in das Financial Times-Ranking der Top European Business Schools geschafft.

Die ESMT European School of Management and Technology, Berlin, hat beim diesjährigen Ranking der "Financial Times" für europäische Business Schools Platz 23 erreicht. Die internationale Business School in Berlin verbesserte sich im Vergleich zu Rang 42 im Jahr 2011 um 19 Plätze und erlangt damit zum ersten Mal die höchste Bewertung der deutschen Business Schools.

Mit Rang 36 folgt die Mannheim Business School auf Platz zwei der innerdeutschen Wertung. Sie hat im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch Platz 31 belegen konnte, leicht verloren. Von Platz 50 auf Rang 44 verbessern konnte sich dagegen die HHL Leipzig Graduate School of Management. Erstmalig kommt die HHL zudem mit ihrem Master-Studiengang in Management (M.Sc.) unter die Top 10 in Europa und kann sich im MBA-Ranking auf Platz 29 vorarbeiten. Die auf Rang 67 (Vorjahr Rang 64) platzierte Management-Fakultät der Universität Köln kann sich gerade noch unter den Top 70 der in das Ranking aufgenommenen Schulen halten.

Über das Ranking

Das Ranking "European Business Schools" der "Financial Times" gilt als die umfassendste und bedeutendste Bewertung für Management-Studiengänge in Europa. Basis sind die fünf Einzelrankings MBA, M.Sc., Executive MBA sowie die angebotenen offenen und firmenspezifischen Weiterbildungsprogramme des Jahres 2012. Als Hauptbeurteilungskriterien gelten Gehalts- und Karrieredaten ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Struktur, Internationalität und Forschungsleistung der Hochschulen. In das Ranking aufgenommen werden Hochschulen, die in mindestens einem der offiziellen Rankings mit einem eigenständigen Programm vertreten sind. Das komplette Ranking ist unter http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2012 zu finden.