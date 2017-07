Selbstständige, die dem Unternehmen aus dem Homeoffice zuarbeiten, sind für viele Personaler gar kein Thema. Oder doch? Bild: MEV Verlag GmbH

Selbstständige, die regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum für ein Unternehmen tätig sind, gehören im Prinzip auch zu den Human Resources des Unternehmens. Aber sind sie wirklich ein Thema für die HR-Abteilung? Wie sind sie im Unternehmen eingebunden? Eine Umfrage soll dies klären.

Der Einsatz von Selbstständigen in Unternehmen ist nur teilweise transparent. Gut erforscht ist beispielsweise der Projektmarkt für IT und Engineering. Bereits seit 1999 führt die Projekt-Plattform Gulp regelmäßig Umfragen und Marktstudien zur Beschäftigung von Selbstständigen im IT- und Ingenieurbereich durch. Die aktuelle Gulp Freelancer-Studie zeigt beispielsweise auf, dass am wichtigsten die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten ist, gefolgt von einem breiten fachlichen Know-how und Teamfähigkeit. Fast die Hälfte der IT-Freelancer sind als Software-Entwickler, Programmierer oder Software-Architekten im Einsatz.

Blinder Fleck bei der Beschäftigung von Selbstständigen

Auch die Projektbörse Freelancer Map beleuchtet den Alltag von Selbstständigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Laut der aktuellen Umfrage liegt der durchschnittliche Stundensatz bei 82,13 Euro. Für die Zukunft erwarten 33 Prozent der Befragten steigende Umsätze. Nur fünf Prozent gehen von einer Senkung des Stundensatzes aus. Weiterhin gibt es Umfragen zur Projektauslastung von Selbstständigen, zu ihren Arbeitszeiten oder zu ihrer Auftragsakquise.

Wie sind Selbstständige in die Unternehmen eingebunden?

Nicht in der Tiefe betrachtet wurde bislang allerdings die Art und Weise, wie Selbstständige in die Unternehmen in Deutschland eingebunden sind. Sind sie ein Thema für die Personalabteilungen oder werden sie eher von Fach- oder sogar Einkaufsabteilungen gemanagt? Wie finden Unternehmen Selbstständige und wie schützen sie sich vor einer möglichen Scheinselbstständigkeit?

Insbesondere seit Inkrafttreten der Neuregelungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) kann es sein, dass in Unternehmen die Zusammenarbeit mit Selbstständigen anders bewertet wird als in früheren Jahren. Erschwert die AÜG-Reform den Einsatz von Selbstständigen? Oder führt vielmehr der zunehmende Fachkräftemangel dazu, dass in Zukunft mehr Selbstständige beschäftigt werden?

Aufruf zur Umfrage: HR und Selbstständige

Diesen Fragen geht das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit Softgarden in einer neuen Umfrage auf den Grund und bittet Sie dafür um Unterstützung. Die Beantwortung der Fragen dauert nur wenige Minuten. Die Daten werden anonymisiert erhoben und vertraulich behandelt. Teilnehmer erhalten auf Wunsch die Ergebnisse, sobald diese ausgewertet sind.

Die Umfrage „HR und Selbstständige“ ist doppelperspektivisch konzipiert. Das heißt: Parallel zur Befragung von Personalexperten findet eine Umfrage unter Bewerbern und Karriereinteressierten auf der Bewerberplattform von Softgarden statt. Diese werden zu ihren Erfahrungen mit der Selbstständigkeit beziehungsweise ihrer Haltung zu einer eigenen selbstständigen Tätigkeit befragt. Im Vergleich der jeweiligen Ergebnisse werden sicherlich interessante Schlussfolgerungen über die Selbstständigkeit in Deutschland möglich sein.